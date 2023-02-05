Премьер-министр Буркина-Фасо встретился с представителем Африканского союза

Уагадугу, 5 февраля. Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела провел рабочую встречу с председателем комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Мухаммадом.
Основной целью визита представителя АС стало ознакомление с уровнем и качеством жизни в республике. Мухаммад выразил поддержку руководству страны и обменялся мнениями с членами правительства.
Премьер-министр Буркина-Фасо заявил, что ожидает от Африканского союза более комплексного участия. Политик подчеркнул, что рассчитывает на содействие со стороны сообщества в деле борьбы с терроризмом и восстановления законного порядка на территории страны.
«В нынешней ситуации мы хотим от АС конкретных решений. Нам нужны реальные действия со стороны международной организации в области безопасности», — добавил Кьелем де Тамбела.
Накануне председатель комиссии Африканского союза посетил Мали. Муса Факи Мухаммад встретился с главой правительства республики Шогелем Кокалла Маига и обсудил перспективы сотрудничества на международной платформе.