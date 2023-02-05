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Анфиса Резцова заявила, что МОК играет с Россией в «кошки-мышки»

Спорт
Анфиса Резцова заявила, что МОК играет с Россией в «кошки-мышки»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о политике Международного олимпийского комитета (МОК). Прославленная спортсменка полагает, что организация заигрывает с российской стороной.

Недавно глава МОК Томас Бах подчеркнул, что Россия должна быть представлена своими атлетами на летних Олимпийских играх в Париже. Резцова отметила, что не очень верит обещаниям со стороны крупнейшей спортивной международной организации.

«Они говорят то так, то так. Они постоянно играют с нами в «кошки-мышки»! Я не верю уже ни во что. Просто не верю! Конечно, надежда не умирает. Хотелось бы, чтобы к нам отнеслись более лояльно и по-человечески и выпустили на международную арену», — цитирует биатлонистку «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что ряд стран выступил против массового бойкота Олимпийских игр в Париже, если туда будут допущены российские спортсмены. Чехия, Эстония и Канада не собираются поддерживать риторику Польши и ее союзников.
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