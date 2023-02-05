Делегация ДРК примет участие в форуме «Россия — Африка»

Москва, 5 февраля. Посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби заявил, что его страна планирует принять участие в форуме «Россия — Африка».
По словам главы диппредставительства, власти в Киншасе получили приглашение от организаторов. На данный момент решается вопрос о составе конголезской делегации:
«Пока не знаю, посетит ли президент мероприятие, но страна точно будет представлена. Приедет ли он сам или направит своего заместителя — это будет зависеть от графика главы государства».
Кроме того, Нгимби анонсировал участие представителей Демократической Республики Конго в крупнейшем экономическом форуме — ПМЭФ. Саммит состоится в середине июня на традиционной площадке в Санкт-Петербурге.
«Как страна — да, но я пока не могу сказать, на каком уровне мы будем представлены. Мы получили приглашение, на которое ответили утвердительно», — добавил дипломат.
Ранее Иван Вангу Нгимби призвал больше инвестировать в экономику ДРК. По его словам, республика открыта к сотрудничеству с Россией в совместных проектах в различных отраслях.