Политик Филиппо: украинский кризис разоблачил главный миф Евросоюза

Политик выразил уверенность в том, что из-за участия европейских стран в конфликте на украинской территории, сообщество лишается права называть себя объединением мирных государств. Из-за этого Парижу необходимо изучить возможность покинуть состав Евросоюза. Соответствующее заявление Филиппо сделал на странице в социальных сетях.