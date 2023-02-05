Политик Филиппо: украинский кризис разоблачил главный миф Евросоюза

Ситуация на украинской земле обнажила истинную сущность всего Европейского союза. Политический деятель из Франции Флориан Филиппо рассказал, как конфликт сорвал маски с лидеров объединения.
Политик выразил уверенность в том, что из-за участия европейских стран в конфликте на украинской территории, сообщество лишается права называть себя объединением мирных государств. Из-за этого Парижу необходимо изучить возможность покинуть состав Евросоюза. Соответствующее заявление Филиппо сделал на странице в социальных сетях.
«По крайней мере, после Украины была разоблачена тотальная ложь лозунга "Европа — это мир"! Европейский союз — это война! Миллионы французов теперь увидели и поняли это» — отметил он.
Ранее экс-глава израильского кабинета министров Нафтали Беннет назвал виновника прекращения диалога между Москвой и Киевом в начале российской спецоперации. Политик уверен, что переговоры были прерваны из-за действий Запада.