Психолог Шестаков рассказал о том, что на самом деле скрывается под ленью

Если мы говорим о лени в чистом виде, о простом отсутствии желания делать что-либо, то, как правило, в чистом виде она как раз-таки и не встречается, объяснил психолог. Можно говорить о снижении энергии на фоне нарушенного режима дня. Или о синдроме хронической усталости, который появляется из-за регулярных недосыпов и переработок. Единственное, что может помочь в этой ситуации – качественный, продолжительный отдых. Но если и после отпуска сохраняется ощущение усталости — это может говорить о выгорании, здесь стоит проконсультироваться со специалистом, предупредил собеседник издания.