Психолог Шестаков рассказал о том, что на самом деле скрывается под ленью

В современной психиатрии бытует утверждение о том, что такого понятия, как «лень» в действительности не существует. Помимо того, что она сама по себе является довольно полезным механизмом нашего мозга, под ней также скрывается целый ряд факторов.
Однако по незнанию этих самых причин, под «ленью» подразумевают очень многое. Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков в беседе с ФАН рассказал, что именно может прятаться за этим состоянием.
Например, отсутствие мотивации из-за непонимания, для чего это нужно человеку. Чаще всего это встречается у детей, но может проявляться и у взрослых, которым, возможно, не интересна их работа или им приходится выполнять какие-то рутинные действия. Конечно, деньги мотивируют нас идти на работу, но этого бывает недостаточно.
Шестаков отмечает, что под ленью часто ошибочно подразумевают прокрастинацию, в основе которой лежит тревога. Так как человек хочет сделать все наилучшим образом, а в результате откладывает выполнение задачи, затягивает до последнего. И делает буквально накануне дедлайна. Самое смешное, что иногда получается действительно хорошо, иногда выходит средний результат, то есть, тот, которого человек и боялся.
Еще один пример: когда появляется задача без какого-то конкретного дедлайна, улетает в долгий ящик, а потом либо вовсе забывается, либо к ней возвращаются спустя огромное количество времени. В основе такого поведения тоже может лежать тревога, боязнь не сделать настолько хорошо, насколько хотелось бы.
«Часто у детей встречается равнодушие и незаинтересованность во всем, если родители привыкли не прислушиваться к их мнению и отдавать, например, в секции, которые ребенку не по душе. Сохраняется только одно желание – посидеть, уткнувшись в гаджеты», — рассказал эксперт.
С ленью также путают депрессивные состояния. Когда человек не хочет абсолютно ничего и просто лежит без сил. В таких случаях порой не хватает мотивации даже на самые простые вещи.
«К сожалению, в России не слишком хорошо развита культура понимания особенностей психических процессов, особенно часто такое непринятие встречается у людей старшего поколения», — отметил Шестаков.
Если мы говорим о лени в чистом виде, о простом отсутствии желания делать что-либо, то, как правило, в чистом виде она как раз-таки и не встречается, объяснил психолог. Можно говорить о снижении энергии на фоне нарушенного режима дня. Или о синдроме хронической усталости, который появляется из-за регулярных недосыпов и переработок. Единственное, что может помочь в этой ситуации – качественный, продолжительный отдых. Но если и после отпуска сохраняется ощущение усталости — это может говорить о выгорании, здесь стоит проконсультироваться со специалистом, предупредил собеседник издания.
«Когда необходимо выполнить какую-то задачу, на которую не хватает мотивации, можно уговорить себя сесть за нее на пять минут. И сосредоточенно делать ее в течение этого времени. Получилось? Продлите еще на пять минут. Постепенно можно увеличивать время, на которое вы концентрируйтесь над работой», — посоветовал Шестаков.
Попробуйте прописать, что вы потеряете, если не сможете выполнить задачу. Потом напишите, что вы приобретете, если у вас получится. Это может сработать как мотивирующий фактор, а может, наоборот, еще сильнее убедить вас в том, что в выполнении задачи нет смысла, подытожил психолог.
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