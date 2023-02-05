Соотечественник Виктор Лыков рассказал о жизни в Аргентине

Насколько отличается жизнь в Аргентине от России, каково жить в лете, когда на календаре январь, зачем туда ехать гражданину России и каков местный менталитет — об этом ФАН рассказал соотечественник, проживающий в Южной Америке, Виктор Лыков. Собеседник агентства рассказал, чем увлекаются местные, а также о русской эмиграции — прошлой и нынешней.
— Сильно ли для вас отличается жизнь в Аргентине от России?
— Отличается сильно. Аргентина очень напоминает Россию времен Бориса Ельцина. Ожидание перемен, слабое регулирование бизнеса, но при этом лютая инфляция и обесценивание национальной валюты и 35% населения за чертой бедности.
— Сильно ли удивляет, что в стране, где вы живете сейчас в январе, лето?
— Физически это, безусловно, не очень привычно, но это южное полушарие, тут так.
— Что вы чаще всего вспоминаете про Россию?
— По уровню доступности многих вещей, каких-то бытовых удобств и сервиса Аргентина отстает лет на 10-15. Их не хватает, но это одновременно и возможность самому сделать этот сервис как бизнес на совершенно незанятой конкурентами нише.
— Почему выбор пал на Аргентину?
— Случайно получилось.
— Зачем нужно ехать в Аргентину туристу из России, по вашему мнению?
— Тут большое историческое и культурное наследие, а также природа. Если есть много денег — отличная возможность съездить в круиз из Ушуаи в Антарктиду. Посмотреть Патагонию, Мендосу и прочие природные красоты. В Буэнос-Айресе много исторической архитектурной застройки 1880-1930 годов, он впечатляет и напоминает несколько обветшавшую Барселону. Тут есть что посмотреть.
— Как вы бы оценили местный менталитет?
— Сплошная Маньяна. Тут все на чилле и расслабоне, никто не будет особенно сильно напрягаться, чтобы что-то сделать. Поэтому все дела делаются очень медленно. Ругаться, торопить и давить — бесполезно, вообще откажутся что-либо делать. Но при этом аргентинцы очень эмпатичные. Если попросить их войти в положение, как правило, стараются помочь.
— Чем увлекаются местные жители: молодежь и старшие поколения в Аргентине?
— Футбол впереди планеты всей. Даже министр труда официально говорил, что победить безработицу, безусловно, важно, но куда важнее сейчас выиграть чемпионат.
— Аргентина страна бедных или богатых людей, сильно ли бросаются в глаза контрасты между регионами?
— Могу судить по Буэнос-Айресу. Тут есть приличные, безопасные районы, а есть трущобы, куда лучше не забредать. Есть частные дома и очень дорогие машины, есть бездомные на улицах, поэтому контраст присутствует.
— В XX веке немало русских были вынуждены иммигрировать в том числе и в Аргентину. Приходилось ли вам встречаться с ними и с их потомками?
— Тут сохранилась Свято-Троицкая церковь и небольшая община вокруг нее. Так же есть Русский дом и библиотека при посольстве. Последняя большая волна иммиграции до сегодняшней была в конце 90-х – начале 2000-х годов. Любопытно, что старая и новая волна практически не общаются между собой.
Ещё тут есть русский старообрядческий приход в городе Мар-дель-Плата, но там я не был, хотя говорят, что Отец Герасим отличный мужик.