Соотечественник Виктор Лыков рассказал о жизни в Аргентине

— Тут большое историческое и культурное наследие, а также природа. Если есть много денег — отличная возможность съездить в круиз из Ушуаи в Антарктиду. Посмотреть Патагонию, Мендосу и прочие природные красоты. В Буэнос-Айресе много исторической архитектурной застройки 1880-1930 годов, он впечатляет и напоминает несколько обветшавшую Барселону. Тут есть что посмотреть.