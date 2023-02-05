Рост госдолга затрудняет приток инвестиций в США

Такая ситуация ненормальна, поэтому многие инвесторы могут отказаться от дальнейших вложений. Особенно с учетом того, что некоторые страны, соотношение госдолга к ВВП которых достигало 100%, говорили о невозможности дальнейшего обслуживания такого долга.