Рост госдолга затрудняет приток инвестиций в США

Рост государственного долга в США может спровоцировать сокращение инвестиций, считает глава магистерской программы «Дипломатия» СПбГУ Станислава Ткаченко.
Эксперт напомнил, что госдолг США превысил ранее установленный конгрессом страны лимит в 31,381 трлн долларов и увеличился до 31,416 трлн долларов. Таким образом, объем госдолга достиг 120% от ВВП страны.
Такая ситуация ненормальна, поэтому многие инвесторы могут отказаться от дальнейших вложений. Особенно с учетом того, что некоторые страны, соотношение госдолга к ВВП которых достигало 100%, говорили о невозможности дальнейшего обслуживания такого долга.