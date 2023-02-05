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Рост госдолга затрудняет приток инвестиций в США

Экономика
Рост госдолга затрудняет приток инвестиций в США

Рост государственного долга в США может спровоцировать сокращение инвестиций, считает глава магистерской программы «Дипломатия» СПбГУ Станислава Ткаченко.

Эксперт напомнил, что госдолг США превысил ранее установленный конгрессом страны лимит в 31,381 трлн долларов и увеличился до 31,416 трлн долларов. Таким образом, объем госдолга достиг 120% от ВВП страны.

Такая ситуация ненормальна, поэтому многие инвесторы могут отказаться от дальнейших вложений. Особенно с учетом того, что некоторые страны, соотношение госдолга к ВВП которых достигало 100%, говорили о невозможности дальнейшего обслуживания такого долга.
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