Певица Елена Север эффектно появилась на концерте «Золотой Граммофон»

Как сообщил корреспондент ФАН, появившаяся на мероприятии 49-летняя исполнительница хита «Не зови — не слышу» заставила обернуться ей вслед не только прибывших на место журналистов, но и звездных коллег. Для выхода на публику певица выбрала синее платье с глубоким декольте, выгодно подчеркнувшее все изгибы ее стройного тела.