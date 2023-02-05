Певица Елена Север эффектно появилась на концерте «Золотой Граммофон»

Певица, актриса и телеведущая Елена Север посетила одно из самых ожидаемых музыкальных событий года — концерт «Золотой Граммофон».
Как сообщил корреспондент ФАН, появившаяся на мероприятии 49-летняя исполнительница хита «Не зови — не слышу» заставила обернуться ей вслед не только прибывших на место журналистов, но и звездных коллег. Для выхода на публику певица выбрала синее платье с глубоким декольте, выгодно подчеркнувшее все изгибы ее стройного тела.
Свой образ знаменитость подчеркнула изящным ожерельем, а также роскошными кольцами и кулоном на запястье. Вишенкой на торте стиля звезды стала ее прическа: Север не стала забирать волосы в хвост и позволила им волнами ниспадать на плечи.
Шоу «Золотой Граммофон» проходит 5 февраля в Санкт-Петербурге. На сцену Ледового Дворца выйдут лауреаты разных лет, включая певца Григория Лепса, а также Диму Билана, Николая Баскова и Владимира Преснякова.