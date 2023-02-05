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Власти Таиланда предупредили туристов о вещах, которые лучше не привозить с собой на отдых

Общество
Власти Таиланда предупредили туристов о вещах, которые лучше не привозить с собой на отдых

Существуют вещи, которые туристам, планирующим поездку в Таиланд, лучше оставить дома. Это может уберечь путешественников от крупных штрафов.

Специальное уведомление выпустили в Управлении по туризму Таиланда. В нем рекомендуют отказаться от провоза в королевство электронных сигарет, кальянов, а также смесей и жидкостей для них. Все это является запрещенным на территории азиатской страны.

«Правительство Таиланда напоминает туристам о действующих в стране законах о борьбе с курением», — приводит сообщение властей портал «Турпром».

Электронные сигареты и кальяны были запрещены в Таиланде еще в 2014 году. Несмотря на это, некоторые туристы уже успели получить крупные штрафы. Именно поэтому в Управлении по туризму Таиланда решили напомнить о существующих ограничениях.

Эта мера не распространяется на обычные сигареты. Однако курение в общественных местах также карается штрафом.
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