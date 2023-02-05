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Fox News: США столкнутся с серьезными препятствиями в случае войны с Китаем на Тайване

Армия
Fox News: США столкнутся с серьезными препятствиями в случае войны с Китаем на Тайване

США непременно столкнутся с серьезными препятствиями, если будут вести боевые действия против Китая на Тайване, сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что за последние годы китайские военные существенно увеличили свои воздушные, морские, космические и ракетные возможности. В случае конфликта США могут оказаться в невыгодном положении, потому что у КНР будет преимущество быстрой мобилизации сил для войны.

«У Китая, безусловно, есть географические преимущества, основанные только на том факте, что он находится всего в 100 милях от Тайваня», — заявил аналитик Хейно Клинк.

При этом эксперты сходятся во мнении, что предсказать, как именно будет проходить противостояние крайне сложно.
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