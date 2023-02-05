«А там и Одесса, и Киев»: Юрий Кот заявил, что ВС РФ освободят все «левобережье Днепра»

Российская армия может полностью освободить территорию Донецкой и Луганской народных республик в течение ближайших двух-трех месяцев, заявил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, на фронте уже скоро будет наблюдаться «кровавая драка», которая напомнит ситуацию начала лета прошлого года.
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы узнать, насколько прав в своих оценках Арестович, и стоит ли им доверять.
«Арестович, конечно, известный болтун, но раз в год, как говорится, и палка стреляет, — заметил политолог. — Проговаривается он иногда, частично выдает правду. Но слова этого человека имеют отношение, скорее, не к потенциалу Москву, а к импотенции Киева. Ну нет на Украине сегодня сил, способных противостоять российской армии! Им необходима передышка».
По мнению эксперта, ВСУ необходима накачка не только западным вооружением, но и западными армиями.
«В противном случае воевать некому — и Арестович это прекрасно осознает, — подчеркнул собеседник ФАН. — Но, разумеется, он недоговаривает, потому что если русская армия пойдет в полномасштабное наступление — даже теми силами, что есть сегодня — то вряд ли имеет смысл говорить только о Донецкой и Луганской народных республиках. Запорожская и Херсонская область, которые, я напомню, тоже являются частью России, тоже будут освобождены!»
Кот убежден, что целью российской армии уже в скором будущем станет все «левобережье Днепра».
«Да и на правом берегу много чего нашего — тот же Херсон, например, — заметил политолог. — А там и Одесса, и Киев, и все остальные города, которые обязательно должны быть освобождены от украинского нацизма! Так что Арестович говорит, да не договаривает — видимо, потому, что ему не велено этого делать».
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