«А там и Одесса, и Киев»: Юрий Кот заявил, что ВС РФ освободят все «левобережье Днепра»

Российская армия может полностью освободить территорию Донецкой и Луганской народных республик в течение ближайших двух-трех месяцев, заявил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, на фронте уже скоро будет наблюдаться «кровавая драка», которая напомнит ситуацию начала лета прошлого года.