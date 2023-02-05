Президент Буркина-Фасо анонсировал новые операции против боевиков

Уагадугу, 5 февраля. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в беседе с журналистами рассказал о новых операциях против бандформирований на территории страны.
Глава государства заявил, что исключает какие-либо компромиссы в отношении радикалов, которые угрожают мирным жителям. По его словам, правительство не станет вести переговоры с преступниками:
«Буркина-Фасо — суверенная и светская страна, и то, что нам дорого, не подлежит обсуждению. Мы здесь не для того, чтобы продавать определенные ценности взамен на что-то».
Вместе с тем президент не исключил амнистии для бывших участников радикальных группировок. Члены всех незаконных вооруженных формирований могут сдаться властям и вновь стать частью буркинийского общества.
«Для тех, кто хочет сложить оружие, правительство всегда открыто. Мы собираемся найти канал для сдачи властям».
Кроме того, Траоре заявил, что Вооруженные силы Буркина-Фасо готовы осуществить ряд запланированных операций. По словам президента, мероприятия по обеспечению безопасности на территории страны станут гораздо масштабнее предыдущих.
Ранее глава республики обратился к соотечественникам с просьбой объединить усилия в борьбе с терроризмом. По его словам, всем гражданам нужно выступить общим фронтом против радикалов, чтобы обеспечить полную победу.