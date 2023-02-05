Аналитики не исключили формирования ипотечного «пузыря» на российском рынке

Подобная ситуация произошла в США в 2007 году, когда многие американцы потеряли возможность выплачивать ипотеку на фоне мирового кризиса. В России очень низкий процент просроченных ипотечных платежей, поэтому, несмотря на то, что риск существует, ситуация контролируется.