Аналитики не исключили формирования ипотечного «пузыря» на российском рынке

На российском рынке недвижимости может сформироваться ипотечный «пузырь». Такая ситуация связана с ростом сроков выплат займов и высокой долей продаж квартир с использованием ипотечного кредитования, передает «Московский Комсомолец».
Подобная ситуация произошла в США в 2007 году, когда многие американцы потеряли возможность выплачивать ипотеку на фоне мирового кризиса. В России очень низкий процент просроченных ипотечных платежей, поэтому, несмотря на то, что риск существует, ситуация контролируется.
Еще одной проблемой, по мнению аналитиков, является высокая стоимость недвижимости в России. По мнению главы Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, завышенные цены оторваны от платежеспособности россиян.