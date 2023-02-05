Посол ДРК в РФ заявил о желании африканской республики привлечь инвестиции из России

Москва, 5 февраля. Посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби заявил, что Киншаса заинтересована в российских инвестициях в экономику.
По словам главы диппредставительства, африканская республика открыта для отечественного бизнеса. Дипломат отметил, что партнерство в области энергетики, медицины и машиностроения имеет серьезные перспективы для двусторонних отношений:
«Есть целый спектр потенциальных сфер для инвестиций из России: это энергетический сектор и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм, рыболовство».
Нгимби подчеркнул, что сотрудничество обеих стран не должно ограничиваться исключительно военно-техническим партнерством. Необходимо развивать отношения в высокотехнологических отраслях.
«России есть что предложить африканским странам. Мы потихоньку открываем для себя эти сферы», — добавил дипломат.
Ранее посол РФ в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов рассказал о перспективах взаимодействия в рамках двусторонних отношений. Глава диппредставительства подчеркнул, что Москва и Банги, помимо сотрудничества в области безопасности, реализуют проекты в сельскохозяйственной, горнодобывающей и энергетической отраслях.