Посол ДРК в РФ заявил о желании африканской республики привлечь инвестиции из России

Ранее посол РФ в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов рассказал о перспективах взаимодействия в рамках двусторонних отношений. Глава диппредставительства подчеркнул, что Москва и Банги, помимо сотрудничества в области безопасности, реализуют проекты в сельскохозяйственной, горнодобывающей и энергетической отраслях.