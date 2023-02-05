«Крысиный король»: Юрий Кот заявил, что Зеленский «соткан из коррупции»

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По мнению Кивы, уход чиновника с должности связан с его участием в коррупционных схемах. Следующим кандидатом на увольнение, по мнению бывшего украинского парламентария, станет глава офиса президента Украины Андрей Ермак, «руководитель и вдохновитель группы аферистов и казнокрадов»