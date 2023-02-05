«Крысиный король»: Юрий Кот заявил, что Зеленский «соткан из коррупции»

Украина — место, где все, кто стремится к власти, стремятся к личному обогащению. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По мнению Кивы, уход чиновника с должности связан с его участием в коррупционных схемах. Следующим кандидатом на увольнение, по мнению бывшего украинского парламентария, станет глава офиса президента Украины Андрей Ермак, «руководитель и вдохновитель группы аферистов и казнокрадов»
«Все эти кульбиты и пируэты, исполняемые Владимиром Зеленским на фоне коррупционных скандалов, в которых он хочет обвинить кого угодно, но только не себя, выглядят жалко и откровенно подло по отношению к тем людям, которые все еще верят этому моральному уроду, — заявил Кот. — Зеленский — это и есть коррупция, он соткан из нее!»
Политолог подчеркнул, что не кто иной, как Зеленский привел к власти людей, которые сейчас обвиняются в казнокрадстве.
«Если они виноваты — значит, виноват и он сам! — сделал вывод эксперт. — Но президент Украины, конечно же, будет искать козлов отпущения, чтобы выплыть самому беленьким, чистым и пушистым. Сейчас мы наблюдаем спектакль, эдакий крысиный клубок, в котором Зеленский, несмотря ни на что, пытается остаться королем. Крысиным королем, разумеется».
Ранее Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках в структурах центральной власти.