Выставка российского высшего образования открылась в Уганде

Кампала, 5 февраля. Выставка «Образование в России» открылась в столице Уганды.
В рамках круглого стола африканские абитуриенты ознакомились с правилами поступления и обучения в отечественных вузах. Организаторами мероприятия выступили представители Ассоциации русскоговорящих женщин «Росинка».
Неделей ранее сотрудники объединения подписали с петербургской компанией «Константа» соглашение о партнерстве в области образования. Обе компании займутся популяризацией российской науки и культуры.
Сотрудничество между Москвой и Кампалой в сфере гуманитарных проектов продолжает расширяться. Так, в конце января посол РФ в Уганде Владлен Семиволос встретился с Барнабасом Навангве — вице-канцлером столичного Университета Макерере.
Стороны обсудили перспективы взаимодействий между странами в области подготовки студентов и научно-педагогических кадров. Одной из главных тем беседы стало увеличение квоты в рамках программ студенческого обмена.
Ранее посол Уганды Мозес Кизиге встретился с руководством Кировской области. Во время переговоров дипломат заявил, что популярность российских вузов среди его соотечественников в последнее время значительно увеличилась.