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Выставка российского высшего образования открылась в Уганде

Весь мир
Выставка российского высшего образования открылась в Уганде

Кампала, 5 февраля. Выставка «Образование в России» открылась в столице Уганды.

В рамках круглого стола африканские абитуриенты ознакомились с правилами поступления и обучения в отечественных вузах. Организаторами мероприятия выступили представители Ассоциации русскоговорящих женщин «Росинка».

Неделей ранее сотрудники объединения подписали с петербургской компанией «Константа» соглашение о партнерстве в области образования. Обе компании займутся популяризацией российской науки и культуры.

Сотрудничество между Москвой и Кампалой в сфере гуманитарных проектов продолжает расширяться. Так, в конце января посол РФ в Уганде Владлен Семиволос встретился с Барнабасом Навангве — вице-канцлером столичного Университета Макерере.

Стороны обсудили перспективы взаимодействий между странами в области подготовки студентов и научно-педагогических кадров. Одной из главных тем беседы стало увеличение квоты в рамках программ студенческого обмена.

Ранее посол Уганды Мозес Кизиге встретился с руководством Кировской области. Во время переговоров дипломат заявил, что популярность российских вузов среди его соотечественников в последнее время значительно увеличилась.
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