Розовый наряд Ольги Бузовой удивил пользователей Сети

Пользователи Сети высмеяли певицу Ольгу Бузову за образ «не по возрасту». Соответствующие комментарии появились под опубликованным постом телеведущей.
Бузова поделилась с подписчиками видео, на котором танцует в розовом костюме из топа и шорт с большими рюшами. Многие в Сети возмутились тем, что образ артистки не соответствует ей по возрасту.
«В 40 [лет] в нелепых пижамах на шестилетнего ребенка. Это не "каждый раз как первый раз" — это идиотизм под прикрытием»;
«Не в обиду, но не для вашего возраста такие пижамы»;
«Бабулина пижама»;
«Почему мне кажется, что это пижама? Но если и костюм, то ей не идет. Не по возрасту», — написали удивленные комментаторы.
Бузову сравнили с американской поп-певицей Бритни Спирс. Пользователям Сети показалось, что танцы знаменитостей идентичны.
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