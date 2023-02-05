МО РФ: ВСУ готовят провокацию в Краматорске для дискредитации российских военных

Украинские националисты планируют устроить в Краматорске управляемый подрыв зданий местных медицинских учреждений с целью обвинения в произошедшем ВС РФ, заявили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, целями были выбраны онкологический и наркологический диспансеры, а также городская больница №1. Сотрудники учреждений были эвакуированы и переведены на удаленный формат работы до особых указаний.
При этом в город под контролем СБУ уже прибыла группа западных журналистов, которым предстоит снять последствия взрывов. Их разместили в гостинице «Сапфир».