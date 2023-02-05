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МО РФ: ВСУ готовят провокацию в Краматорске для дискредитации российских военных

Армия
МО РФ: ВСУ готовят провокацию в Краматорске для дискредитации российских военных

Украинские националисты планируют устроить в Краматорске управляемый подрыв зданий местных медицинских учреждений с целью обвинения в произошедшем ВС РФ, заявили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, целями были выбраны онкологический и наркологический диспансеры, а также городская больница №1. Сотрудники учреждений были эвакуированы и переведены на удаленный формат работы до особых указаний.

При этом в город под контролем СБУ уже прибыла группа западных журналистов, которым предстоит снять последствия взрывов. Их разместили в гостинице «Сапфир».
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