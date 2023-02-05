Польша начнет возводить заграждения на границе с Калининградской областью в марте

Польша запустит работы по возведению электронного заграждения на границе с Калининградской областью в марте. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на погранслужбу республики.
Длина забора, установленного на границе, будет достигать 200 километров. Сооружение оборудуют различными датчиками и камерами, которые будут работать круглосуточно.
Система сможет игнорировать движение животных. Однако она будет срабатывать на попытки людей пересечь границу.
Ранее сообщалось, что Польша потратит на возведение забора порядка 82 млн долларов. При этом за прошлый год погранслужба республики зафиксировала 11 незаконных попыток пересечения границы из России.