Диунов: высокотехнологичное оружие не помогло фашистской Германии, не спасет сейчас и Украину

Американский журнал American Greatness выступил с большой статьей, в которой рассказывает о перспективах конфликта на территории бывшей УССР, сравнивая положение дел со Второй мировой войной. Автор статьи Кристофер Роуч обращает внимание читателей, что Москву не только не удалось сломить западными санкциями, она также продемонстрировала готовность продолжать борьбу и наращивать объем военного производства.