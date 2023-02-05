Диунов: высокотехнологичное оружие не помогло фашистской Германии, не спасет сейчас и Украину

Сверхсовременное оружие не спасло от поражения гитлеровский вермахт в Великую Отечественную войну, не поможет сейчас и «незалежной». Такое заявление сделал кандидат исторических наук антрополог и публицист Михаил Диунов в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Американский журнал American Greatness выступил с большой статьей, в которой рассказывает о перспективах конфликта на территории бывшей УССР, сравнивая положение дел со Второй мировой войной. Автор статьи Кристофер Роуч обращает внимание читателей, что Москву не только не удалось сломить западными санкциями, она также продемонстрировала готовность продолжать борьбу и наращивать объем военного производства.
«Мало того, что Россия может производить больше, чем Украина. Так еще и получается, по крайней мере, пока, что она может производить больше оружия и боеприпасов, чем весь Запад», — пишет он.
Диунов отметил, что American Greatness издается сторонниками правых республиканцев, а в США это, вероятно, единственная группа, которая может себе позволить критиковать решения либерального «политбюро». Также эксперт обратил внимание, что Роуч сравнивает Украину и гитлеровский вермахт.
«Это сопоставление очень интересно, ведь армия фашистской Германии в сравнении с вооруженными силами СССР тоже была высокотехнологичным войском. Берлин создавал куда более совершенные танки, чем были в Советском Союзе или США, крылатые и баллистические ракеты, опередившие конкурентов на годы, отличные подводные лодки и иной военный "хайтек". И все это ничем не помогло немцам — они проиграли», — напомнил собеседник ФАН.
Эксперт согласен с Кристофером Роучем, что масштабы производства играют куда большую роль, чем уровень технологического развития. Однако Диунов считает необходимым добавить к этому еще и моральный фактор.
«К примеру, когда Северный Вьетнам сражался с находившейся на пике своего могущества военной машиной Америки, поражения США удалось достигнуть совсем не за счет советской военной помощи. Ключевым фактором оказалась готовность идти до конца, сражаться, чтобы победить во что бы то ни стало. Такой же принцип сработал и во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Сверхсовременное оружие не значит почти ничего, если вооруженный им воин не уверен в победе. А такая уверенность у солдат ВСУ тает с каждым днем. И чем большими будут украинские потери, чем сильнее наша вера в победу, тем сложнее Киеву станет посылать на убой новые и новые тысячи мобилизованных», — подытожил Михаил Диунов.
Ранее историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин заявил ФАН, что украинский режим способен удерживать озлобленных, боящихся всего граждан «незалежной» только густопсовым обманом и мифами о «зверствах русских».