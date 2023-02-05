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Соседская собака напала на шестиклассника в Москве и укусила его за шею

Происшествия
Соседская собака напала на шестиклассника в Москве и укусила его за шею

Несовершеннолетний житель российской столицы попал в больницу после нападения собаки. Как пишет РЕН ТВ, соседский пес атаковал шестиклассника, когда тот вышел из дома в магазин.

Все произошло возле дома №332 на Ленинградском шоссе. Собака набросилась на мальчика и укусила его за руку. На помощь пострадавшему пришел его старший брат.

«Старший брат выбежал на улицу и увидел, как на руке ребенка кровь. После этого он занес брата в дом и вызвал скорую помощь», — сообщил источник.

Медики доставили мальчика в больницу. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители. Хозяина животного разыскивают.
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