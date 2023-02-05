ЧВК «Вагнер» признала правительства США, Великобритании и Канады обер-террористическими и незаконными

Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение отныне считать власти Соединенных Штатов, Великобритании и Канады обер-террористическими и незаконными. Подробнее о содержании подписанного «музыкантами» протокола рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.
В заявлении предпринимателя говорится, что органы госуправления перечисленных государств теперь не являются для «вагнеровцев» легитимными, так как политика Вашингтона, Лондона и Оттавы базируется на преступных методах.
«Правительства США, Великобритании и Канады признаются обер-террористическими и незаконными», — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Совет командиров ЧВК «Вагнер» также потребовал от американского лидера Джо Байдена и короля Британии Карла III объяснить, почему они продолжают удерживать власть. Попутно их обвинили в угнетении жителей США и Соединенного Королевства.
* В документе упомянуты запрещенные в России террористические организации ИГИЛ✱, «Аль-Каида»✱, «Боко Харам»✱ и аффилированная с «Аль-Каидой»✱ «Катиба Масина».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация