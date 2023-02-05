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Подорожание электричества заставляет французский бизнес переходить на ночной режим работы

Экономика
Подорожание электричества заставляет французский бизнес переходить на ночной режим работы

Повышение стоимости электричества заставляет французских предпринимателей искать пути для сокращения издержек. Местный телеканал France 2 рассказывает, что часть из представителей мелкого бизнеса переходит на ночной режим работы, чтобы избежать больших трат.

Несколько разных сегментов рынка начали испытывать проблемы из-за чрезмерно быстрого роста тарифов на электроэнергию. СМИ приводит в пример, что за последние несколько месяцев владельцы прачечных при работе днем стали платить за электричество в четыре раза больше.

Предприниматели ожидают, что власти примут на себя социальную ответственность и создадут механизм поддержки для малого и среднего бизнеса. При этом ночная работа рассматривается как временное решение.
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