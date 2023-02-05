Подорожание электричества заставляет французский бизнес переходить на ночной режим работы

Повышение стоимости электричества заставляет французских предпринимателей искать пути для сокращения издержек. Местный телеканал France 2 рассказывает, что часть из представителей мелкого бизнеса переходит на ночной режим работы, чтобы избежать больших трат.
Несколько разных сегментов рынка начали испытывать проблемы из-за чрезмерно быстрого роста тарифов на электроэнергию. СМИ приводит в пример, что за последние несколько месяцев владельцы прачечных при работе днем стали платить за электричество в четыре раза больше.
Предприниматели ожидают, что власти примут на себя социальную ответственность и создадут механизм поддержки для малого и среднего бизнеса. При этом ночная работа рассматривается как временное решение.