Подорожание электричества заставляет французский бизнес переходить на ночной режим работы

Несколько разных сегментов рынка начали испытывать проблемы из-за чрезмерно быстрого роста тарифов на электроэнергию. СМИ приводит в пример, что за последние несколько месяцев владельцы прачечных при работе днем стали платить за электричество в четыре раза больше.