Минобороны Белоруссии сообщило об оснащении войск республики новым вооружением

ВС Белоруссии в прошлом году получили новые образцы военной техники белорусского и российского производства.
С таким заявлением выступил начальник штаба вооружения белорусской армии Андрей Федин. По его словам, в войска поступили, в частности, программно-аппаратные комплексы «Кондор», современные средства разведки, а также комплексы борьбы с БПЛА.
«Мы должны адекватно реагировать на развитие систем вооружения в иностранных государствах путем противопоставления им возможностей и способностей», — заявил он.
Федин добавил, что ВС Белоруссии также пополнились бронетранспортерами БТР-82А и ЗРК «Тор-М2» российского производства. Кроме того, на боевое дежурство в 2022 году был поставлен полковой комплект ЗРС С-400, а также ОТРК «Искандер».