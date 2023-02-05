Минобороны Белоруссии сообщило об оснащении войск республики новым вооружением

Федин добавил, что ВС Белоруссии также пополнились бронетранспортерами БТР-82А и ЗРК «Тор-М2» российского производства. Кроме того, на боевое дежурство в 2022 году был поставлен полковой комплект ЗРС С-400, а также ОТРК «Искандер».