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Минобороны Белоруссии сообщило об оснащении войск республики новым вооружением

Армия
Минобороны Белоруссии сообщило об оснащении войск республики новым вооружением

ВС Белоруссии в прошлом году получили новые образцы военной техники белорусского и российского производства.

С таким заявлением выступил начальник штаба вооружения белорусской армии Андрей Федин. По его словам, в войска поступили, в частности, программно-аппаратные комплексы «Кондор», современные средства разведки, а также комплексы борьбы с БПЛА.

«Мы должны адекватно реагировать на развитие систем вооружения в иностранных государствах путем противопоставления им возможностей и способностей», — заявил он.

Федин добавил, что ВС Белоруссии также пополнились бронетранспортерами БТР-82А и ЗРК «Тор-М2» российского производства. Кроме того, на боевое дежурство в 2022 году был поставлен полковой комплект ЗРС С-400, а также ОТРК «Искандер».
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