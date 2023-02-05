Арктический фронт принес рекордные морозы на северо-восток США

Вашингтон, 5 февраля. Жители северо-востока США столкнулись с рекордным похолоданием, которое принесли в регион обширные массы арктического воздуха.
По сообщению Метеорологической службы США, в ряде штатов температура достигла многолетних минимумов. В районе горы Вашингтон в Нью-Гемпшире был зафиксирован абсолютный температурный рекорд США — здесь похолодало до минус 78 градусов по Цельсию.
Во многих местах столбики термометров опустились на 30 градусов ниже, чем обычно в это время года. В сочетании с порывистым ветром морозы создают опасные условия для любого, кто рискнет выйти на улицу.
Погодные условия привели к авариям на энергосетях. Об отключениях электричества сообщили тысячи потребителей.
Температуры в штате Мэн были настолько экстремальными, что жители сообщали о «морозных землетрясениях», или криосейзмах. Подземные толчки вызваны быстрым падением температуры, из-за чего вода, попавшая в трещины в земле, расширяется.
Помимо Нью-Гемпшира и Мэна, похолодание затронуло штаты Массачусетс, Вермонт и Нью-Йорк. Также аномально морозная погода наблюдается на востоке Канады.
Как прогнозируют синоптики, нынешняя волна холода отступит очень быстро. Ожидается, что уже к понедельнику температура в некоторых районах Новой Англии может достичь 10 градусов по Цельсию.
«Вы говорите о колебании температуры на 60 или 70 градусов за 24 часа. Я не знаю, был ли я свидетелем колебаний такого масштаба раньше», — говорит метеоролог Национальной службы погоды в Бостоне Роберт Мегния.