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Ученые SCAU рекомендовали кормить кошек влажным кормом до операций

Общество
Ученые SCAU рекомендовали кормить кошек влажным кормом до операций

Влажный корм способствует более быстрому восстановлению кошек после хирургических операций. Об этом заявили специалисты Южнокитайского аграрного университета (SCAU) по результатам проведенного исследования.

Согласно тексту статьи, опубликованной в научном журнале Journal of Animal Science, участие в эксперименте приняли 18 здоровых кошек в возрасте старше полутора лет. В течение одной недели до операции по стерилизации часть кошек кормили сухим кормом, а другую часть — влажным консервированным кормом.

Впоследствии ученые собрали у животных канал для проведения анализа, усвояемости питательных веществ. Выяснилось, что кошки, питающиеся влажным кормом, более здоровы и активны, а также чувствуют меньше боли. Кроме того, их послеоперационные швы заживали значительно быстрее.

Предполагается, что ускоренному восстановлению кошек поспособствовала повышенная иммунная и антиоксидантная способность. Исследователи также отметили, что влажный корм лучше усваивается организмом кошки.
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