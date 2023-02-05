Ученые SCAU рекомендовали кормить кошек влажным кормом до операций

Впоследствии ученые собрали у животных канал для проведения анализа, усвояемости питательных веществ. Выяснилось, что кошки, питающиеся влажным кормом, более здоровы и активны, а также чувствуют меньше боли. Кроме того, их послеоперационные швы заживали значительно быстрее.