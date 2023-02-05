Резников заявил о готовности покинуть пост главы минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов покинуть свой пост, если президент страны Владимир Зеленский примет такое решение.
Недавно депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время могут произойти кадровые изменения в минобороны страны. По его словам, Резникова на посту главы ведомства может заменить Кирилл Буданов из главного управления разведки.
«Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Надо быть готовым, что этот этап закончится», — заявил Резников.
Он добавил, что готов к любому развитию событий. По словам Резникова, он будет делать то, что предложит ему президент страны.