В Ленобласти подросток раздробил пальцы циркулярной пилой на уроке труда

Несовершеннолетнего жителя Волховского района Ленинградской области доставили в больницу с переломами нескольких пальцев. Как пишут местные СМИ, травмы мальчик получил во время урока в школе.
Все произошло на занятиях по труду. 14-летний подросток работал с циркулярной пилой. В какой-то момент он подставил пальцы под диск.
По факту ЧП Волховская городская прокуратура организовала проверку. Медики диагностировали у пострадавшего передом двух пальцев. После оказания помощи парня отпустили долечиваться дома.