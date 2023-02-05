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В Ленобласти подросток раздробил пальцы циркулярной пилой на уроке труда

Происшествия
В Ленобласти подросток раздробил пальцы циркулярной пилой на уроке труда

Несовершеннолетнего жителя Волховского района Ленинградской области доставили в больницу с переломами нескольких пальцев. Как пишут местные СМИ, травмы мальчик получил во время урока в школе.

Все произошло на занятиях по труду. 14-летний подросток работал с циркулярной пилой. В какой-то момент он подставил пальцы под диск.

По факту ЧП Волховская городская прокуратура организовала проверку. Медики диагностировали у пострадавшего передом двух пальцев. После оказания помощи парня отпустили долечиваться дома.
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