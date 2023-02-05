Видео с места попадания 155-мм снаряда по дому на Стаханова в Донецке опубликовали в Сети

В результате обстрела погибла пенсионерка 1947 года рождения. Ранее стало известно, что жертвой предыдущего обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ стала женщина 1962 года рождения. В ходе первой атаки по жилому сектору были выпущены пять снарядов калибра 155 миллиметров.