Стало известно о новом обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этот раз украинские боевики атаковали микрорайон Тихий, где снаряд калибра 155 миллиметров повредил жилую многоэтажку по адресу улица Стаханова, 22. Видео последствий действий ВСУ публикует ФАН.
В результате обстрела погибла пенсионерка 1947 года рождения. Ранее стало известно, что жертвой предыдущего обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ стала женщина 1962 года рождения. В ходе первой атаки по жилому сектору были выпущены пять снарядов калибра 155 миллиметров.
Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по приграничному селу Горналь в Суджанском районе Курской области. В результате атаки были повреждены линия электропередачи, автомобиль, и в одном из домов выбило стекла, сообщал телеканал «360».