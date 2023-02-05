Дмитренко обнимается с неизвестной девушкой на фоне слухов о романе с Валиевой

Блогер Ваня Дмитренко появился на концерте «Золотой Граммофон». Корреспонденты Федерального агентства новостей до начала мероприятия заметили певца в компании неизвестной девушки на фоне слухов о романе с фигуристкой Камилой Валиевой.
На сцене появится «Золотого Граммофона» должен появится Дмитренко. До начала официальной части мероприятия его заметили в объятиях незнакомки. Ранее в СМИ появились слухи о его романе с Валиевой. Фигуристка снялась в клипе исполнителя, видео со съемок которого опубликовало фан-сообщество спортсменки.
«Золотой Граммофон» проходит 5 февраля в Санкт-Петербурге. На сцене «Ледового дворца» для зрителей споют Григорий Лепс, Anna Asti, Дима Билан, Валерия, Мари Краймбрери, Николай Басков и другие звезды российского шоу-бизнеса.