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Сообщения о скорых поставках «Цирконов» в ВС РФ впечатлили читателей Daily Mail

Армия
Сообщения о скорых поставках «Цирконов» в ВС РФ впечатлили читателей Daily Mail

Россия получит вооружение, которое заставит Запад поумерить свои амбиции. Так читатели британского издания Daily Mail отреагировали на новость о скорых поставках в ВС РФ гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон».

Комментаторы заметили, что российская промышленность производит действительно впечатляющее вооружение. При этом Москва тратит на это лишь малую долю военных бюджетов США.

«Сам факт принятия президентом России Владимиром Путиным на вооружение таких ракет уже заткнет Запад», — добавил другой пользователь.

При этом читатели пришли к выводу, что оснащение российской армии оружием нового поколения — закономерная реакция на призывы Киева ударить по РФ американским ядерным оружием.
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