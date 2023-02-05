Врач Шабалина заявила о пользе отказа от доставок еды и перекусов для здоровья

Медицинский специалист рекомендует россиянам отказаться от заказа еды с доставкой. По ее мнению, самостоятельно приготовленные блюда более полезны. В частности готовка помогает контролировать размер порций, а также отдавать предпочтение более здоровым продуктам. Врач советует заказывать еду только в том случае, если нет времени и возможности для готовки. При этом она должна быть полезной, передает издание Life.