Врач Шабалина заявила о пользе отказа от доставок еды и перекусов для здоровья

Отказ от еды из ресторанов и кафе способствует улучшению самочувствия и укреплению здоровья. Такое мнение выразила врач-эндокринолог Анна Шабалина. Она рассказала, как перейти к здоровому образу жизни.
Медицинский специалист рекомендует россиянам отказаться от заказа еды с доставкой. По ее мнению, самостоятельно приготовленные блюда более полезны. В частности готовка помогает контролировать размер порций, а также отдавать предпочтение более здоровым продуктам. Врач советует заказывать еду только в том случае, если нет времени и возможности для готовки. При этом она должна быть полезной, передает издание Life.
Шабалина также советует воздержаться от лишних перекусов. По ее словам, есть необходимо лишь в моменты голода. Отказ от перекусов поможет сократить суточную калорийность примерно на 300 килокалорий, отметила эндокринолог.