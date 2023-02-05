В Москве гость на свадьбе перепутал невест и устроил массовую драку

В полицию обратился жених, который рассказал, что в ресторане началась драка, ее участниками стали как минимум шесть человек. Когда стражи порядка оказались на месте, то там снова продолжались гулянья. Оказалось, что причиной случившегося стал один из гостей, который подсел к невесте, но не к той. В тот вечер в ресторане проходили сразу две свадьбы, и изрядно выпивший мужчина просто перепутал девушек.