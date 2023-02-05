Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Москве гость на свадьбе перепутал невест и устроил массовую драку

Происшествия
В Москве гость на свадьбе перепутал невест и устроил массовую драку

Драка с участием нескольких человек произошла в московском ресторане «Турандот» после того, как гость на свадьбе перепутал невест.

В полицию обратился жених, который рассказал, что в ресторане началась драка, ее участниками стали как минимум шесть человек. Когда стражи порядка оказались на месте, то там снова продолжались гулянья. Оказалось, что причиной случившегося стал один из гостей, который подсел к невесте, но не к той. В тот вечер в ресторане проходили сразу две свадьбы, и изрядно выпивший мужчина просто перепутал девушек.

В итоге обе стороны быстро решили проблему. Никто не писал заявлений в полицию и не обращался к медикам.
драка турандот москва
Военкоры ФАН
Лучшие в аду