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Оскорбление студента в очках спровоцировало массовую драку в вагоне московского метро

Происшествия
Оскорбление студента в очках спровоцировало массовую драку в вагоне московского метро

Пассажир московского метро обозвал 18-летнего студента «очкариком», что спровоцировало массовую драку в вагоне общественного транспорта. За юношу вступился его ровесник, после чего к потасовке подключился и приятель первого гражданина, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Все случилось на Сокольнической линии московского метрополитена — между станциями «Университет» и «Спортивная». В результате массового побоища пострадали два человека — сам студент и мужчина, который его оскорбил.

У первого врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ссадины. Его обидчик был госпитализирован с раной на лице. Юноша отказался от госпитализации.

Установлено, что зачинщики потасовки были ранее неоднократно судимы. Отмечается, что драчуны находились в состоянии алкогольного опьянения в момент драки.
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