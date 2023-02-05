Диетолог Игнатикова рассказала, можно ли похудеть с помощью острой пищи

Отдельные вещества, содержащиеся в острой пище, действительно помогают бороться с жировыми отложениями. Однако эффект будет заметен, лишь если полностью пересмотреть систему питания, заявила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
Игнатикова отметила, что здоровым людям рекомендуется включать в рацион острые блюда. Так, некоторые вещества, содержащиеся в красном перце, могут препятствовать образованию жира, однако это происходит не быстро.
«Просто употребляя перец чили каждый день, вы вряд ли похудеете. Все-таки для снижения веса нужна система питания, волшебных продуктов не существует», — сказала врач в интервью радио Sputnik.
Диетолог напомнила, что острые блюда противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку они избыточно стимулируют желудочную секрецию. В итоге слизистая раздражается, что вызывает обострение заболевания, добавила Игнатикова.