Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Диетолог Игнатикова рассказала, можно ли похудеть с помощью острой пищи

Общество
Диетолог Игнатикова рассказала, можно ли похудеть с помощью острой пищи

Отдельные вещества, содержащиеся в острой пище, действительно помогают бороться с жировыми отложениями. Однако эффект будет заметен, лишь если полностью пересмотреть систему питания, заявила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

Игнатикова отметила, что здоровым людям рекомендуется включать в рацион острые блюда. Так, некоторые вещества, содержащиеся в красном перце, могут препятствовать образованию жира, однако это происходит не быстро.

«Просто употребляя перец чили каждый день, вы вряд ли похудеете. Все-таки для снижения веса нужна система питания, волшебных продуктов не существует», — сказала врач в интервью радио Sputnik.

Диетолог напомнила, что острые блюда противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку они избыточно стимулируют желудочную секрецию. В итоге слизистая раздражается, что вызывает обострение заболевания, добавила Игнатикова.
Елена Игнатикова диетолог острая пища
Военкоры ФАН
Лучшие в аду