Фигуристка Щербакова не смогла выиграть премию ISU по итогам прошлого сезона

Американец стал самым ценным фигуристом по итогам 2022 года. Чен на 24-х зимних Олимпийских играх выиграл золото в индивидуальном турнире среди мужчин. Также на счету 23-летнего фигуриста серебро за второе место в командных соревнованиях.