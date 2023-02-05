Фигуристка Щербакова не смогла выиграть премию ISU по итогам прошлого сезона

Российская фигуристка Анна Щербакова не смогла выиграть премию Skating Awards от Международного союза конькобежцев (ISU). Лучшим был признан представитель США Натан Чен.
Американец стал самым ценным фигуристом по итогам 2022 года. Чен на 24-х зимних Олимпийских играх выиграл золото в индивидуальном турнире среди мужчин. Также на счету 23-летнего фигуриста серебро за второе место в командных соревнованиях.
Щербакова на Олимпиаде в Пекине выиграла сразу две золотые награды. Сначала 18-летняя фигуристка стала победительницей командных соревнований в составе сборной России, а затем одержала победу в индивидуальных прокатах.