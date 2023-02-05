Стюардесса Камали посоветовала бросать бутылку под кровать при заселении в отель

Если этого не произошло, стюардесса рекомендует не оставаться в номере. По ее словам, в таком случае необходимо бежать за помощью, так как известны случаи нападения на постояльцев. Особенно это касается тех, кто предпочитает путешествовать в одиночестве, передает портал «Турпром».