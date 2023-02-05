Стюардесса Камали посоветовала бросать бутылку под кровать при заселении в отель

Оставаться в безопасности в гостиничном номере поможет брошенная под кровать бутылка. Этим советом поделилась стюардесса европейской авиакомпании KLM Кэт Камали.
В своем блоге на платформе TikTok она сообщила, что злоумышленник может поджидать гостя в номере отеля, спрятавшись под кроватью. Чтобы удостовериться, что там никого нет, необходимо швырнуть туда бутылку. В идеале она должна выкатиться с обратной стороны.
Если этого не произошло, стюардесса рекомендует не оставаться в номере. По ее словам, в таком случае необходимо бежать за помощью, так как известны случаи нападения на постояльцев. Особенно это касается тех, кто предпочитает путешествовать в одиночестве, передает портал «Турпром».
Бывшая стюардесса по имени Нассим также дала совет, который поможет сохранить жизнь при заселении в новый номер. Она призвала не закрывать дверь, подперев ее чемоданом. Затем следует проверить помещение и всю мебель в нем.