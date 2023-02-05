Группа Nirvana получила награду премии Special Merit Awards

Американская рок-группа Nirvana получила награду Special Merit Awards. Ее присудили за жизненные достижения.
Special Merit Awards проводится как одно из мероприятий недели Grammy. Отмечают, что Nirvana все еще является источником вдохновения для нескольких поколений людей и поклонников их творчества. В 2014 году коллектив попал в Зал славу рок-н-ролла.
«Академия с гордостью отмечает эту разнообразную группу влиятельных музыкальных деятелей, представляющих различные жанры и ремесла, в качестве лауреатов премии за особые заслуги 2023 года», — заявил генеральный директор Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший.
За особые заслуги также наградили Нила Роджерса, The Supremes, Энн Уилсон и Нэнси Уилсон из Heart, рэпера Слика Рика и и других артистов. Лауреатами премии попечителей стали Генри Дилтц, Эллис Марсалис и Джим Стюарт.