В Хабаровске сконструировали маневренный багги для использования в зоне СВО

Автомобиль, получивший имя «Ерофей», в честь русского первопроходца Ерофея Хабарова, может развивать скорость 150 километров в час. Сейчас багги проходит испытания на полигоне, но уже показывает отличные результаты. Пока машины собираются вручную, но разработчики рассчитывают в ближайшее время запустить серийное производство.