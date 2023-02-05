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В Хабаровске сконструировали маневренный багги для использования в зоне СВО

ФАН-ТВ

Легкие, быстрые и маневренные — созданные хабаровскими инженерами багги обладают всеми необходимыми характеристиками для использования их в зоне СВО.

Над отечественным мини-вездеходом трудились специалисты местного предприятия. На разработку опытного образца у инженеров ушло полтора месяца. И вот простой в обслуживании и юркий автомобиль готов перевозить различные виды вооружения, помогая нашим бойцам в ходе спецоперации.

В Хабаровске сконструировали маневренный багги для использования в зоне СВО
«Это должна быть легкая техника, маневренная, и она должна преодолевать те пространства и те просторы, для чего она предназначена. Нести вооружение, которое нужно, нести боезапас, иметь хорошую мощность и хорошую скорость», — объяснил разработчик отечественного багги Александр Ефименко.

Автомобиль, получивший имя «Ерофей», в честь русского первопроходца Ерофея Хабарова, может развивать скорость 150 километров в час. Сейчас багги проходит испытания на полигоне, но уже показывает отличные результаты. Пока машины собираются вручную, но разработчики рассчитывают в ближайшее время запустить серийное производство.
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