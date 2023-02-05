The Sunday Times: Британия может выйти из ЕСПЧ из-за ситуации с нелегальной миграцией

Порядка 65 тысяч нелегальных мигрантов могут прибыть в Великобританию до конца 2023 года. Власти страны готовы пойти на радикальные меры, чтобы взять ситуацию под контроль.
Источники газеты The Sunday Times утверждают, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассматривает выход страны из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), чтобы улучшить ситуацию с нелегальной миграцией в стране. Соответствующие показатели в 2023-м могут оказаться на 45% выше рекордных значений 2022 года, пишет издание.
Обстановка с нелегальными мигрантами в Великобритании, как отмечает газета, все еще может улучшиться без радикальных мер. Это произойдет, если в силу вступят решения, объявленные Сунаком в декабре 2022 года. Он обещал, среди прочего, изменить миграционные правила так, чтобы оперативно высылать из страны всех незаконно прибывших. Таких людей предполагается лишать права пребывать в Британии в дальнейшем.