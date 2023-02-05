The Sunday Times: Британия может выйти из ЕСПЧ из-за ситуации с нелегальной миграцией

Обстановка с нелегальными мигрантами в Великобритании, как отмечает газета, все еще может улучшиться без радикальных мер. Это произойдет, если в силу вступят решения, объявленные Сунаком в декабре 2022 года. Он обещал, среди прочего, изменить миграционные правила так, чтобы оперативно высылать из страны всех незаконно прибывших. Таких людей предполагается лишать права пребывать в Британии в дальнейшем.