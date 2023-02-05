ФАН публикует видео последствий обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Федеральное агентство новостей публикует видео последствий обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки ВСУ погибла женщина 1962 года рождения, еще один местный житель получил ранение, сообщает источник ФАН.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Петровский район столицы ДНР. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинские вооруженные формирования выпустили по городу пять снарядов калибра 155 миллиметров. В результате атаки ВСУ были повреждены два частных и два многоквартирных дома — на улицах Черногорская и Красногоровская соответственно.