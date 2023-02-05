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The Daily Telegraph: британский авианосец HMS Prince of Wales не введут в строй из-за дефекта

Армия
The Daily Telegraph: британский авианосец HMS Prince of Wales не введут в строй из-за дефекта

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales не сможет вернуться в строй из-за обнаруженного дефекта, пишет The Daily Telegraph.

Отмечается, что ввод корабля в строй отложили на неопределенный срок, потому что у него смещены валы правого и левого бортов. По словам специалистов, такой дефект может привести к быстрому износу и даже поломке узлов авианосца.

«Я удивлен, что это смещение не заметили во время сборки или затем в море», — заявил капитан ВМС Британии в отставке Том Шарп.

Он также предположил, что новый корабль испытывали не так строго, как головной авианосец этой серии HMS Queen Elizabeth.
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