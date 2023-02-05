Внедорожник столкнулся с легковушкой и врезался в дом в центре Петербурга

Две иномарки стали участниками дорожного инцидента в самом центре Северной столицы России. Об этом в воскресенье сообщает Telegram-канал «МЕГАПОЛИС | ДТП И ЧП».
По данным канала, все произошло на пересечении улицы Егорова и 3-й Красноармейской. После столкновения с Volkswagen внедорожник Ford врезался в здание. Информация о пострадавших не поступала.
С приходом в Северную столицу календарной зимы в городе существенно увеличилось число дорожных инцидентов. Несмотря на многочисленные жалобы петербуржцев на состояние дорожного покрытия и халатное отношение коммунальщиков к очистке улиц от снега, команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему.