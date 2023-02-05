Евросоюз угрожает Тбилиси санкциями в случае возобновления авиаперевозок с Москвой

Ранее появилась информация о том, что Тбилиси может возобновить авиаперевозки с Россией. В ответ на это Стано напомнил Грузии, что Евросоюз может ввести вторичные ограничения против государств, которые действуют вопреки антироссийской санкционной политике сообщества.