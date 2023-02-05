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Евросоюз угрожает Тбилиси санкциями в случае возобновления авиаперевозок с Москвой

Политика
Евросоюз угрожает Тбилиси санкциями в случае возобновления авиаперевозок с Москвой

Грузинское государство может оказаться под ограничительными мерами ЕС из-за своих планов относительно Кремля. Такое предупреждение сделал представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано.

Ранее появилась информация о том, что Тбилиси может возобновить авиаперевозки с Россией. В ответ на это Стано напомнил Грузии, что Евросоюз может ввести вторичные ограничения против государств, которые действуют вопреки антироссийской санкционной политике сообщества.

«Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», — сказал Стано.

Так политик 5 февраля ответил за запрос, который был направлен ему журналистами Netgazeti.
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