Евросоюз угрожает Тбилиси санкциями в случае возобновления авиаперевозок с Москвой

Грузинское государство может оказаться под ограничительными мерами ЕС из-за своих планов относительно Кремля. Такое предупреждение сделал представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано.
Ранее появилась информация о том, что Тбилиси может возобновить авиаперевозки с Россией. В ответ на это Стано напомнил Грузии, что Евросоюз может ввести вторичные ограничения против государств, которые действуют вопреки антироссийской санкционной политике сообщества.
«Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», — сказал Стано.
Так политик 5 февраля ответил за запрос, который был направлен ему журналистами Netgazeti.