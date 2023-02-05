В «Укрэнерго» заявили, что обстановка с электроснабжением в Одессе улучшится к пятнице

Ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесской области Украины может улучшиться лишь к концу следующей рабочей недели. Об этом сообщил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Из-за масштабной аварии на подстанции Одесса оказалась полностью обесточена. Помимо этого, без света осталась часть Одесской области. Сейчас в город намерены направить дополнительные мощные генераторы.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы восстановить энергообъекты. По словам Кудрицкого, ситуацию удастся улучшить к пятнице, 10 февраля.
Специалисты пытаются подключить объекты критической инфраструктуры к автономным источникам питания. Почти 300 тыс. абонентов имеют «очень ограниченное электроснабжение», добавил он в рамках брифинга.