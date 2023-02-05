Певец Слава Марлоу начал копить деньги для будущей семьи

Певец, автор песен и музыкальный продюсер Слава Марлоу не скрывает: заводить семью он пока не планирует. При этом 23-летний исполнитель хита «Забуду» уже начал подготавливать почву для себя и своей будущей второй половинки.
По словам музыканта, после 30 лет ему хотелось бы меньше работать. Марлоу в беседе с PROZVEZD добавил, что к этому возрасту может задуматься о приобретении дома для себя и своей семьи.
«Я понимаю, что мне нужно сохранить здоровье и по-любому придется создавать семью. Если моя карьера закончится — я буду жить на Алтае», — рассказал он.
Певец признался, что у него был страх лишиться денег, однако в какой-то момент он осознал, что если ему некуда будет вернуться — он всегда сможет отправиться к бабушке и дедушке в Новосибирск.