Табличка на русском языке появилась на памятнике Богдану Хмельницкому в Мелитополе

Поврежденную украинскими вандалами табличку на памятнике Богдану Хмельницкому в Мелитополе восстановили, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Старая табличка, по словам Рогова, оказалась повреждена в результате акта вандализма. Прежний вид памятнику вернули при помощи ректора Мелитопольского государственного университета имени Макаренко Андрея Чуйкова.
Памятник установили в Мелитополе в 1954 году по случаю 300-летия Переяславской рады. При этом в 1970-м его перенесли на новое место, где он находится до сих пор.
Напомним, в середине января сообщалось, что вандалы разрисовали памятник Александру Пушкину в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Надписи синей краской содержали призывы снести монумент.