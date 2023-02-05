Матч с участием футбольных команд в Турции завершился массовой дракой

Матч с участием команд-любителей в Турции завершился массовой дракой. Футболист «Бейкозспора» набросился на игрока «Аязагаспора» с кулаками.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды «Аязагаспор». Игрок «Бейкозспора» сразу после финального свистка нанес несколько ударов своему оппоненту. Далее в потасовку включились представители обеих команд. Драку удалось остановить благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов, сообщает «РЕН ТВ».
Стоит отметить, что продолжение выяснения отношений провоцировали фанаты клубов, которые скандировали оскорбляющие речевки. Однако им не удалось пробраться на поле из-за высокого ограждения.