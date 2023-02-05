Названы инвестиционные фонды с лучшей доходностью по итогам января

В начале 2023 года лучшие показатели зафиксированы у фондов высокотехнологичных компаний и тех, что связаны с металлургией, передает «Коммерсантъ».
Лучшую доходность обеспечили отраслевые фонды, ориентированные на высокотехнологичные компании. По данным InvestFunds, стоимость паев таких фондов выросла за месяц на 12–17,5%. Акции Alphabet, Apple, Amazon, имеющиеся во многих портфелях российских фондов, выросли от 11 до 23%.
Стоимость паев металлургических пифов выросла на 4,6-6,8%, а фондов драгоценных металлов — на 3-5,5%.