Сотрудник ГИБДД погиб во время преследования нарушителя в Ростове-на-Дону

Сотрудник дорожной полиции в Ростовской области получил несовместимые с жизнью травмы во время погони за нарушителем. От этом сообщили в воскресенье в региональном управлении ГИБДД России.
По данным ведомства, все произошло 5 февраля на трассе в районе Морозовска. Полицейские преследовали водителя, который отказался останавливаться по требованию. В какой-то момент автомобиль инспекторов столкнулся с грузовиком, выезжающим со второстепенной дороги.
В результате лейтенант полиции 1990 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда медиков. Еще один инспектор был доставлен в больницу.