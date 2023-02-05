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Сотрудник ГИБДД погиб во время преследования нарушителя в Ростове-на-Дону

Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб во время преследования нарушителя в Ростове-на-Дону

Сотрудник дорожной полиции в Ростовской области получил несовместимые с жизнью травмы во время погони за нарушителем. От этом сообщили в воскресенье в региональном управлении ГИБДД России.

По данным ведомства, все произошло 5 февраля на трассе в районе Морозовска. Полицейские преследовали водителя, который отказался останавливаться по требованию. В какой-то момент автомобиль инспекторов столкнулся с грузовиком, выезжающим со второстепенной дороги.

В результате лейтенант полиции 1990 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда медиков. Еще один инспектор был доставлен в больницу.
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